5 Fakta We The Fest 2023: Dimeriahkan The Strokes, The 1975 hingga Lewis Capaldi

We The Fest 2023 - Berikut fakta-fakta festival musik We The Fest 2023 yang akan diadakan selama 3 hari mulai dari 21-23 Juli 2023 di Jakarta.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut fakta-fakta festival musik We The Fest 2023.

Diketahui, acara festival musik We The Fest 2023 akan diadakan selama 3 hari mulai dari 21-23 Juli 2023 di Jakarta.

Sementara itu, daftar line up pertama We The Fest 2023 telah diumumkan melalui Instagram resmi @we.the.fest pada Senin (21/2/2023), kemarin.

"Musim panas memanggil kami kembali mempersembahkan jajaran fase 1 #WTF23 untuk mempersiapkan kami, menampilkan salah satu jajaran kami yang paling menarik hingga saat ini."

"Manjakan mata Anda dengan nama-nama yang sudah dikenal dan baru muncul ini untuk pesta musim panas yang tiada duanya pada tanggal 21, 22 & 23 Juli 2023," tulis @we.the.fest.

Adapun line up pertama We The Fest 2023 di antaranya, The Strokes, The 1975, The Kid Laroi, Lewis Capaldi, hingga Sabrina Carpenter.

Berikut sederet fakta tentang We The Fest 2023 yang belum banyak diketahui:

1. Jadi Penampilan The Strokes Pertama Kali di Asia Tenggara

Band rock asal New York, The Strokes, untuk pertama kalinya tampil di Asia Tenggara lewat acara We The Fest 2023.

Mengutip dari Instagram @we.the.fest, The Strokes adalah salah satu band paling berpengaruh di abad ke-21.

The Strokes juga dikenal sebagai band rock yang memiliki suara renyah dan menarik.

Selain itu, The Strokes memiliki enam album dengan beberapa single di dalamnya yang akan dibawakan di We The Fest 2023.

Adapun single populer band The Strokes di antaranya, Last Nite, Reptilla, Someday, The Adult Are Talking, dan Under Cover of Darkness.

2. Penampilan The 1975 ke-2 di We The Fest