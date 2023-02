5 Fakta Menarik Konser Raisa, Sempat Ditunda 2 Tahun hingga Penampilan Pembuka dari Vidi Aldiano

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lima fakta menarik konser tunggal Raisa.

Raisa menggelar konser tunggal pada Sabtu (25/2/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam konser ini, penyanyi Vidi Aldiano juga turut menyumbangkan suara emasnya pada pembuka.

Vidi Aldiano menyapa penggemar pada pukul 19.00 WIB.

Diketahui, konser Raisa juga mengerahkan ribuan personel demi melancarkan jalannya konser.

Fakta Menarik Konser Raisa

1. Raisa Terharu Konsernya Terlaksana usai Ditunda

Raisa terlihat terharu setelah menanti konser tunggalnya yang sempat ditunda sejak dua tahun lalu.

"Biasanya ini pemandangan aku lihat di DVD konser, tapi malam ini aku gak nyangka banget ada di panggung indah ini, thank you so much," ungkap Raisa, Sabtu (25/2/2023).

Bahkan, Raisa sampai salah tungkah melihat ribuan penonton yang hadir menyaksikan dirinya.

Ia berharap konser tunggalnya bisa menjadi sejarah bagi dirinya dan penggemar.

"Ya Allah apaan sih, aku jadi salting (salah tingkah) tahu nggak sih."

"Akhirnya kita nyampe juga di sini nya, dari 2019 kita udah pengen bikin sejarah, di panggung sebesar ini," imbuhnya.

2. Konser Sempat Terkendala Perizinan