Jerome Polin Dihujat Lagi karena Caption Video Joget bareng Dokter Kembar, Farhan: Sudah Di-takedown

TRIBUNNEWS.COM - YouTuber Jerome Polin Sijabat lagi-lagi ramai diperbincangkan oleh warganet dan menjadi trending topic di Twitter Indonesia pada Minggu (26/2/2023).

Publik figur yang akrab dengan konten serba Jepang ini sebelumnya dihujat warganet karena sebuah foto hewan capybara yang ia unggah di Twitter, Selasa (14/2/2023).

Hujatan datang lantaran warganet menganggap Jerome Polin terlalu mengikuti tren dan dianggap merusak momen lelucon soal meme capybara di media berlogo burung biru itu.

Akibat dari cuitan itu, hujatan kepada Jerome Polin pun melebar hingga ke permasalahan konten YouTubenya.

Bahkan ada pula yang menyoroti gaya hidup Jerome Polin selama kuliah di Jepang.

Baca juga: Setelah Unggah Foto bersama NCT 127, Jerome Polin Tutup Kolom Komentar: Kalo Gak Suka, Skip Aja

Belum mereda dengan isu tersebut, kini Jerome Polin kembali dihujat gara-gara video konten ia berjoget bersama dua calon dokter kembar, Farhan Firmansyah dan Rehan Firmansyah.

Dalam video tersebut, Jerome Polin mengenakan kostum ala dokter di posisi depan.

Dua dokter kembar berada di belakangnya untuk ikut berjoget dengan latar belakang lagu milik NewJeans berjudul OMG.

Ketiganya beraksi dengan koreografi lagu tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan, yakni terletak pada keterangan unggahan dalam video tersebut.

"Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin," tulis akun @farhanfirms dalam video Reelsnya.

Warganet menyebut bahwa kalimat tersebut kurang tepat jika dicantumkan dalam video bernuansa parodi seperti yang mereka lakukan.

Kritikan itu disampaikan oleh akun Instagram @ppds_julid yang mengunggah ulang video tersebut di Instagram Story dengan menandai akun dokter kembar dan beberapa akun organisasi lainnya.

"Dear co-ass @farhanfirms, kalimat tersebut bukan kiranya buat bahan konten lucu-lucuan. Ada hati yang remuk, airmata yang mengalir, dan jiwa yang berpulang tiap kalimat tersebut disampaikan. Harimu masih pagi, asah empati dan nurani. Mohon atensi @dokterari @medicine_ui @univ_indonesia," tulis akun @ppds_julid.

Jerome Polin (IG/Jerome Polin)

Baca juga: Kontennya Dinilai Tak Mendidik Lagi, Jerome Polin: Coba Muter Otak supaya Nggak Bikin Konten Monoton

Tak berhenti di situ, tangkapan layar Instagram Story itu pun tersebar di Twitter.

Hal tersebut diketahui dari akun Twitter @rizkahasanah yang juga menyoroti kalimat caption milik Farhan Firmansyah itu.

Dalam sebuah utas, akun tersebut menceritakan pengalamannya sebagai tenaga medis yang baru saja mendengar kalimat itu dalam momen yang menyedihkan.

Namun setelah melihat video tersebut, ia menganggap Jerome Polin sebagai orang yang tidak peka dan menjadikan kalimat itu sebagai lelucon.

"Ngeliat kemaren pasien meninggal di dpn mataku, dan bilang ke keluarganya kalo harus dilepas monitor dan masker oksigennya and my supervisor literally said those words… and seeing this insensitive influencer making fun of it. Wow, no wonder everyone hates you," tulis Rizka, Minggu (26/2/2023) pagi.

Menanggapi unggahan tersebut, kembaran Farhan Firmansyah langsung memberikan komentar.

Rehan Firmansyah meminta maaf atas kesalahan kembarannya dan mengabarkan bahwa Farhan sedang melangsungkan ujian sehingga tidak dapat memberi respons dengan cepat.

"Sebelumnya aku minta maaf atas kelalaian ini. saat ini kembaranku Farhan sedang ujian dan tidak bisa memegang HP. aku turut mohon minta maaf karena kurang mengingatkan dia untuk menggunakan kalimat yang lebih baik dalam membuat konten. (cont)," balas @ekidarehanf pada utas tersebut.

"Sekali lagi mohon maaf dan setelah dia selesai ujian, saya akan segera meminta dia mentakedown video dan meminta maaf akan hal tersebut. ini akan jadi pelajaran bagi kami berdua. terima kasih."

Video konten joget Jerome Polin bersama Dokter Kembar Farhan dan Rehan Firmansyah, Sabtu (25/2/2023). (Tangkapan Layar Instagram @farhanfirms)

Baca juga: Jerome Polin Dihujat, sang Kakak Ungkap Permintaan Maaf Wanita yang Picu Ujaran Kebencian

Si empunya konten, Farhan Firmansyah kemudian memberikan klarifikasi terkait konten tersebut.

"Halo saya Farhan, pembuat konten tersebut. Saat ini konten tersebut telah saya takedown dan saya ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besanya.

Sedikit klarifikasi, caption pada video tersebut ditujukan untuk dance yang dilakukan, bukan untuk momen krusial. Sebagai calon dokter, saya merasa malu karena belum sadar atas dampak dari pembuatan konten tersebut yang menyinggung perasaan banyak teman-teman.

Saya akan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran berharga dan berusaha untuk mencegah agar tidak terulang kejadian serupa di kemudian hari.

Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua. Ke depannya saya akan lebih berhati-hati lagi dalam membuat konten. Sekali lagi saya meminta maaf atas kelalaian yang telah saya perbuat."

Sampai artikel ini dimuat, cuitan tentang Jerome Polin telah mencapai 39 ribu twit pada Minggu sore.

(Tribunnews.com/Isti Prasetya)