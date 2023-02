Bikin Salfok, Isyana Sarasvati Konser Pakai Baju Muka Raisa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

Penyanyi Isyana Sarasvati turut menjadi penampil di konser musik festival LifeFest pada Minggu (26/2/2023) malam.

Penampilan Isyana tertunda sekitar satu jam 35 menit akibat hujan.

"Terima kasih sudah menunggu kami. Thank you so much! Let's have fun tonight!" teriak Isyana membuka aksi panggungnya.

"Terima kasih sudah mau hujan-hujanan untuk menyaksikan kami," lanjutnya.

Menariknya, dalam konser ini Isyana memakai kaus hitam oversize bergambar muka sahabatnya, Raisa.

Dalam penampilannya ini, Isyana membawakan beberapa lagu barunya gang bernuansa rock dan gothic.

Sayangnya, Isyana hanya menyanyikan beberapa lagu sebab penampilannya yang tertunda ini memakan banyak waktu.

Sebelum tampil di festival LifeFest, Isyana juga secara mengejutkan tampil dalam Raisa Live in Concert di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (25/2/2023).

Isyana Sarasvati saat membawakan lagu Il Sogno dan My Mistery di acara Festival Film Indonesia 2022, Selasa (22/11/2022) malam. (YouTube Festival Film Indonesia)

Raisa sempat mendekati Isyana dan bernyanyi tepat di depan piano.

Momen itu disambut tepuk tangan dan teriakan banyak penonton.