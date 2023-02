Diancam akan Dipolisikan Andre Irawan, Roro Fitria Pertanyakan Hati Nurani Mantan Suami

TRIBUNNEWS.COM - Kisruh artis Roro Fitria dengan mantan suaminya, Andre Irawan masih berlanjut.

Memanasnya hubungan keduanya, bermula dari Roro Fitria melayangkan somasi pada Andre Irawan terkait nafkah anak.

Tak berhenti di sana, Andre Irawan justru ikut somasi balik terkait asetnya yang masih tertahan di rumah Roro Fitria.

Andre bahkan mengancam akan mempidanakan Roro.

Menanggapi hal tersebut, Roro pun mempertanyakan hati nurani Andre.

"Dia serta-merta mencaci maki Nyai ya dengan bilang akan menyomasi dan akan bisa meng-LP-kan Nyai. Itu psikopat, hati nuraninya di mana," ungkap Roro, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (27/2/2023).

Roro kemudian membeberkan perjuangan dalam menafkahi anak semata wayangnya, Muhammad Sulthan Al-Fathir, yang kerap disapa Baby Sulthan.

"(Orang) yang besarin Sulthan dari Sulthan cenger, sampai Sulthan akikah, sampai Sultan gede, sampai dengan detik ini, itu kebutuhannya banyak banget. Itu Nyai yang mencari (nafkah," terangnya.

Roro mengkhawatirkan nasib sang anak, bila Andre benar-benar melaporkannya ke polisi.

"Sampai yang bersangkutan tega sekali ngomong seperti itu terus, naudzubillah min dzalik Nyai di dalam (tahanan), Baby Sulthan nasibnya gimana," ungkapnya.

Roro kembali menyebut Andre sebagai sosok yang tak punya hati nurani.

"Ini orang jauh lebih jahat dari penjahat, tidak punya hati nurani, is very very psychopath ya," ujarnya.

Wanita usia 33 tahun tersebut juga mengomentari aksi sang mantan suami yang mengakui kekurangannya dalam hal harta.

"Dan sangat menyedihkan, mengundang media cuman hanya bilang, 'aku miskin loh'. Wow tidak punya harga diri, maaf," tuturnya.