Lirik Lagu dan Terjemahan The Climb - Miley Cyrus

Lagu The Climb dirilis pada tahun 2009 dan telah ditonton sebanyak 454 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu dan terjemahan The Climb yang dipopulerkan Miley Cyrus dalam artikel berikut:

Lirik dan Terjemahan The Climb - Miley Cyrus

I can almost see it

Hampir bisa kulihat

That dream I'm dreaming but

Impian-impianku itu namun

There's a voice inside my head sayin,

Suara di kepalaku berkata

You'll never reach it,

Kau takkan pernah menggapainya

Every step I'm taking,

Tiap langkah yang kujalani

Every move I make feels

Tiap gerakan yang kulakukan terasa

Lost with no direction

Hilang tanpa arah

My faith is shaking but I

Keyakinanku goyah namun aku

I gotta keep trying

Aku harus tetap berusaha

Gotta keep my head held high

Harus tetap dongakkan kepalaku