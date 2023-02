Setelah Rawat Indra Bekti, Aldila Jelita Ungkap Masalah di Paru-parunya yang Kembali Kambuh

TRIBUNNEWS.COM - Istri Indra Bekti, Aldila Jelita kembali mengalami masalah kesehatan pada paru-parunya setelah merawat sang suami.

Indra Bekti saat ini sudah menunjukkan banyak perkembangan baik, setelah mengalami pendarahan pada otaknya.

Meski begitu, Indra Bekti masih berada dalam pantauan dokter dan sang istri, Aldila Jelita.

Namun, selama merawat Indra Bekti membuat Aldila Jelita kembali mengalami masalah kesehatan.

Diketahui, Aldila Jelita memang memiliki riwayat kesehatan pada paru-parunya.

Kini, Aldila Jelita kembali mengalami masalah tersebut.

"Sebenernya aktif (paru-parunya)," terang Aldila Jelita dikutip dalam kanal YouTube Melaney Ricardo pada Minggu (26/2/2023).

Aldila Jelita mengatakan saat ini ia mencoba untuk mengatasi masalah kesehatannya.

Lantaran, Indra Bekti masih belum pulih soal ingatannya.

Terkadang, Indra Bekti peduli kepada Aldila Jelita.

Namun, kadang Indra Bekti juga lupa terkait kesehatannya Aldila Jelita.

"Maaf ya aku lagi cona handle diri aku sendiri, dia emang care orangnya, suatu saat dia lupa jadi gimana caranya aku harus take care my self," ujar Aldila Jelita.

Saat ini, Aldila Jelita berusaha memulihkan kondisi kesehatannya.

Aldila Jelita mengatakan ia tengah berobat ke pengobatan China.