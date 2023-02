Spoiler Drama Korea Our Blooming Youth Episode 7, Lee Hwan dan Min Jae Yi Berusaha Temukan Kebenaran

Spoiler Drama Korea Our Blooming Youth Episode 7. Berikut spoiler drama Korea Our Blooming Youth episode 7 yang akan tayang malam ini di Prime Video.

Drama Korea Our Blooming Youth diadaptasi dari novel yang berjudul "The Golden Hairpin" karya Ce Ce Qing Han.

Disutradarai oleh Lee Jong Jae, drama Korea Our Blooming Youth terdiri dari 20 episode.

Setiap episodenya, drama Korea Our Blooming Youth memiliki durasi 80 menit.

Malam ini, drama Korea Our Blooming Youth akan memasuki episode 7 pada Senin (27/2/2023).

Sederet artis yang membintangi drama Korea Our Blooming Youth di antaranya, Park Hyungsik, Jeon So Nee dan Pyo Ye Jin.

Spoiler Drama Korea Our Blooming Youth Episode 7

Pada episode sebelumnya, hubungan Lee Hwan dan Min Jae Yi mengalami perubahan.

Hal tersebut karena ada catatan terakhir dari Shim Young.

Dalam catatan terakhir tersebut, Shim Young mengaku bahwa dirinya adalah pelaku kasus pembunuhan Gaeseong, dikutip dari Soompi.

Pada poster yang baru dirilis, Lee Hwan dan Min Jae Yi tampak sedang membaca buku dan dokumen.

Tidak hanya itu, keduanya juga berbagi pemikiran di ruang rahasia ditemani dengan cahaya remang-remang.

Berbagai buku dan tumpukan kertas tampak menumpuk di sekitar mereka.

Dari tumpukan kertas tersebut menunjukkan mereka mulai berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran.