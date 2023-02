Lirik dan Terjemahan Lagu Lovey Dovey - Taeil NCT, OST Drakor Love to Hate You

Taeil NCT saat menyanyikan lagu Lovey Dovey - Berikut lirik dan terjemahan lagu Lovey Dovey yang dinyanyikan Taeil NCT. Lagu ini merupakan OST drakor Love to Hate You.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Lovey Dovey yang dinyanyikan oleh Taeil NCT.

Lovey Dovey menjadi OST part dua dari drama Korea (drakor) berjudul Love to Hate You, yang tayang sejak Jumat (10/2/2023).

Sementara lagu Lovey Dovey, OST drakor tersebut dirilis pada Kamis (9/2/2023).

OST ini dinyanyikan oleh salah satu vokalis utama dari boy group Korea Selatan besutan SM Entertainment, yaitu Taeil NCT.

Mengutip Sonora.id, melalui lagu ini, Taeil NCT menceritakan tentang perasaan cinta milik pemeran utama di Love to Hate You.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Lovey Dovey yang dinyanyikan Taeil NCT, OST drakor Love to Hate You.

Lirik Lagu Lovey Dovey - Taeil NCT

Eonjebuteo yeosseulkka deo gipeojin neoui hyanggi

Pieonaneun kkocccheoreom neon jayeonseureopge peojyeogasseo

Nae eoreobuteun soneul ttadeushage jabajwo

Kkuk dathyeoissdeon mameul dasi hanbeon yeoreojwo

Kkaman bam haneure banjjagineun

Ttaemachim bureooneun byeolgwa baram

Uri lovey dovey

Meomchwossdеon nae gaseume sumеul

Deo bureoneoheun geuge baro neoya

Lovey dovey, yeah

Baby, love, make you feel my love

Wae ijeseoya arabwassnayo

Baby, love, make you feel my love

Yeongwonhi nohji anhayo

Aicheoreom guljima nae gaseumeul dageuchyeodo

Bun danwiro bakkwineun i gibuneun mwoya michigesseo

Tto dareun naui moseup neoro inhae chajasseo

Nae geudaeroui moseup ijeseoya arasseo

Kkaman bam haneure banjjagineun

Ttaemachim bureooneun byeolgwa baram

Uri lovey dovey

Meomchwossdeon nae gaseume sumeul deo

Bureoneoheun geuge baro neoya

Lovey dovey, yeah

Baby, love, make you feel my love

Wae ijeseoya arabwassnayo

Baby, love, make you feel my love

Yeongwonhi nohji anhayo

Nal ban jjeum michigehae

Daeche mwoya i neukkim

Neol talmeun nal bogedwae

Kkumkkwowassdeon perfect dream