Momen Sindrom Tourette Lewis Capaldi Kambuh saat Konser, Penonton Bantu Selesaikan Lagu

TRIBUNNEWS.COM - Beredar video di media sosial yang menunjukkan sindrom tourette yang diderita Lewis Capaldi kambuh ketika konser bertajuk "Broken By Desire To Be Hevenly Sent" di Jerman pada Selasa (21/2/2023) lalu.

Ketika Lewis Capaldi sedang membawakan hitnya di tahun 2019 "Someone You Loved", ia mulai mengalami tics karena sindrom tourette.

Tidak lama dari itu, penonton kemudian menyadari Lewis Capaldi mengalami tics karena sindrom tourette yang dideritanya.

Mengutip dari Merca, Lewis Capaldi mencoba untuk mengatasi tics tersebut agar dapat menyelesaikan lagu yang ia nyanyikan.

Namun, ketika ia menyadari tidak dapat menyelesaikannya, Lewis Capaldi memutuskan untuk mundur ke belakang panggung.

Setelah itu, penonton membantu Lewis Capaldi untuk menyelesaikan lagu tersebut.

"For now, the day bleeds into nightfall.

And you’re not here to get me through it all.

I let my guard down and then you pulled the rug.

I was getting kinda used to being someone you loved," lirik yang dilanjutkan oleh para penonton konser Lewis Capaldi, dikutip dari NyPost.

Setelah itu, Lewis Capaldi berterima kasih dan melemparkan pick gitarnya kepada penonton.

Kejadian ini bukan pertama kalinya dialami oleh Lewis Capaldi.

Sebelumnya, gejala tics karena sindrom tourette yang dialami Lewis Capaldi terjadi pada bulan Januari, lalu.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, saya menderita sindrom Tourette," kata Capaldi kepada penonton dari atas panggung.