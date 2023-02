Muncul Tudingan Anak Durhaka, Syakir Daulay Temui Orangtuanya, Sang Kakak: Masalah Belum Selesai

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktor Syakir Daulay punya masalah dengan orangtuanya. Ia jarang pulang ke rumah.

Bahkan karena itu, kabar tak sedap mengemuka. Ia dituding anak durhaka.

Untuk menyelesaikan masalah, beberapa waktu lalu Syakir Daulay sudah menemui orangtuanya.

Namun pertemuan tersebut, menurut sang kakak, Zikri Daulay belum menyelesaikan masalah.

"Ya alhamdulillah, Syakir kemarin datang. Tapi belum case close antara Syakir dengan keluarga," kata Zikri Daulay di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).

Zikri Daulay (tengah), Hakim Daulay (kanan) dan ayah Syakir Daulay (kiri) saat ditemui di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023). (TRIBUNNEWS.COM/Fauzi Nur Alamsyah)

Zikri Daulay tidak membeberkan secara detail masalah yang terjadi antara orangtuanya dan Syakir.

"Masih ada hal internal yang mau dibicarakan sampai selesai," ujar Zikri Daulay.

"Ini masalah internal yang mau kami selesaikan sama Syakir dan tidak perlu media," lanjut Zikri Daulay.

Lebih lanjut, Zikri Daulay menilai kedatangan sang adik tidak disertai perasaan yang tulus.

Baca juga: Zikri Daulay Tak Mau Masalah Internal Keluarga dengan Syakir Jadi Konsumsi Publik

Sebab sebelumnya kedua orangtua Syakir Daulay sudah lebih dahulu berbicara kepada awak media terkait perlakuan sang putra.

"Dia nggak bakal datang kalau nggak ada media, sorry to say. Memang itu faktanya," tegas Zikri Daulay.

Sebelumnya, orangtua Syakir Daulay sempat curhat lantaran sang anak tidak pernah pulang ke rumah selama dua tahun.

Namun baru-baru ini Syakir Daulay Sudah mengklarifikasi melalui unggahannya di media sosial. Syakir menegaskan jika dirinya tidak pernah menelwntarkan orangtuanya dan keluarga.

"Bagi saya, tidak ada yang salah dalam keluarga, dan tidak ada yang perlu disalahkan, karena keluarga adalah tentang menghargai kebenaran masing-masing dengan ketulusan dan kasih sayang," tulis Syakir Daulay di Instagram.