Ungkap Masalah Syakir Daulay ke Publik, Zikri Daulay: Dia Nggak Bakal Dateng kalau Nggak Ada Media

TRIBUNNEWS.COM - Zikri Daulay dan keluarga memutuskan untuk mengungkap masalah dengan Syakir Daulay ke publik.

Hal ini dilakukan keluarga untuk menyadarkan Syakir Daulay yang disebut jarang pulang menemui orangtua.

Syakir Daulay disebut tak pernah membalas pesan dari keluarga, berbanding terbalik dengan keluarga yang akan selalu membalas.

Dikutip dari YouTube Sambel Lalap, Selasa (28/2/2023), Zikri Daulay mengaku keluarga menggunakan media untuk perantara setelah dua tahun mereka tak berkomunikasi dengan Syakir Daulay.

"Karena kita semua keluarga, dia nge-chat pasti semuanya bales langsung di hari itu."

"Kita akhirnya menggunakan media setelah dua tahun kita nggak ketemu dan komunikasi, karena dia nggak bales, pada akhirnya dia dateng," terang Zikri Daulay.

Zikri Daulay pun tak peduli dengan warganet yang menilai dirinya membuat suasana menjadi semakin panas.

Kendati demikian, sang ibu akhirnya senang dengan kehadiran Syakir Daulay setelah mereka muncul ke publik.

Di sisi lain, cara ini dilakukan demi menyadarkan Syakir Daulay.

"Saya terserah deh mau netizen, mau orang di luar sana bilang saya bikin panas."

"Tapi akhirnya ibu saya seneng dia dateng."

"Karena dia nggak bakal dateng kalau nggak ada media, sorry to say, memang itu faktanya," jelas Zikri.

Selain itu, Zikri mengaku masalah ini belum sepenuhnya selesai dan akan diselesaikan secara internal.

"Kita belum selesai secara internal, dia bilang sudah selesai."