Sheila Marcia Terapkan Pola Asuh Saling Terbuka, Putrinya Mulai Cerita Soal Asmara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putri Sheila Marcia, Leticia Charlotte Agraciana Joseph sudah berusia 10 tahun dan mulai memasuki masa remaja.

Sheila Marcia menerapkan pola asuh anak dengan saling terbuka, dimulai dengan dirinya yang terbuka soal masa lalunya.

Ia beranggapan bahwa dengan terbuka soal masa lalunya itu, dirinya sudah jujur dan bisa membuat buah hatinya ikut terbuka.

"Ketika kita ngasih tau sesuatu ke anak, kita juga harus melakukan hal yang sama, jadi kita nggak dicap pembohong," tutur Sheila Marcia ditemui di kawasan Mampang Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).

"Dia sekarang makin terbuka buat mengungkapkan hal pribadi," katanya

Sheila Marcia mulai mendengar curahatan dari putrinya yang mulai suka dengan lawan jenis.

"Udah mulai suka-sukaan, wajar sih suka sama suka pas sekolah," terangnya.

Sheila Marcia tak pernah melarang putrinya untuk punya rasa suka, akan tetapi ia mengingatkan untuk memprioritaskan pendidikan dan karir.

"Tapikan pacaran tuh buat nikah nanti, pacaran dari sekarang buat apa? Nikah cepet?," beber Sheila.

"Saat aku punya anak memang bahagia, tapi ada mimpi yang belum bisa aku raih, i'm happy to have you. Tapi aku bilangin lagi Laticia kalau bisa kejar sekolah dan karir dulu," jelasnya.