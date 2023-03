Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku dan Dia - Adista: Terasa Indah saat Bersamamu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Aku dan Dia yang dinyanyikan oleh grup musik Adista.

Lagu Aku dan Dia dapat dimainkan dari kunci gitar C.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku dan Dia - Adista:

Intro : C G AM F

C G Am F C G

C G

Terasa indah saat bersamamu

Am F

Terasa damai saat di sampingmu

C G

Namun kini ... Yang terjadi

Am F G

Engkau membagi cinta dengan sahabatku .... Huuuuoooo

REFF 1 :

C G

Dua cinta terbagi antara aku dan dia

Am F

Yang ternyata sahabat ku sendiri

C G

Ku relakan kau bersamanya asalkan engkau bahagia

Am F G

Biarlah derita ini kini ku tanggung sendiri

Bm G C G

Tak mau di dua bila harus menderita

Am F

Menahan segala sakit dan perihnya

C G

Ku relakan kau bersamanya asalkan engkau bahagia

Am F G

Biarlah derita ini kini ku tanggung sendiri

Intro : C G AM F 2x

Kembali ke REFF1 :

REFF 2 :

A

Hooohooooo

D A

Dua cinta terbagi antara aku dan dia

Am G F

Yang ternyata sahabat ku sendiri

D A

Ku relakan kau bersamanya asalkan engkau bahagia

Bm G A

Biarlah derita ini kini ku tanggung sendiri

