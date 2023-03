Lirik Lagu dan Terjemahan 'PSYCHO' - Anne Marie ft Aitch 

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul 'PSYCHO' merupakan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Anne Marie.

Dalam lagu ini Anne Marie menggandeng rapper kenamaan Aitch.

'PSYCHO' pertama kali dirilis pada Jumat 16 September 2022.

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu 'PSYCHO' milik Anne Marrie ft Aitch:

Oh no, look who guessed your password right, huh

Oh tidak, lihat siapa yang menebak kata sandimu dengan benar, ya

Oh no, and the girl you said who ain't your type

Oh tidak, dan gadis yang kamu katakan bukan tipemu

Is sendin' messages, messages, they never end

pakah mengirim pesan, pesan, tidak pernah berakhir

That's a whole lotta messages for just a friend

Itu banyak sekali pesan hanya untuk seorang teman

Oh no, had a feelin' I knew what I'd find

Oh tidak, saya merasa saya tahu apa yang akan saya temukan

You met up with Veronica late last night

Anda bertemu dengan Veronica tadi malam

You had a bit of Elena on the side

Anda memiliki sedikit Elena di samping

Was chattin' up Anita all last week

Sedang mengobrol dengan Anita minggu lalu

And now you're doin' Nina, how'd you even meet her?

Dan sekarang kamu baik-baik saja Nina, bagaimana kamu bisa bertemu dengannya?

Hittin' on Bianca, are you dumb?

Memukul Bianca, apakah kamu bodoh?