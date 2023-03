Jimin BTS Jadi Duta Besar Tiffany & Co, Tampil dengan Koleksi Gelang Merek Lock

Potret Jimin BTS menjadi House Ambassador dari Tiffany and Co.

TRIBUNNEWS.COM - Jimin BTS resmi menjadi duta besar Tiffany & Co., merk perhiasan mewah dan rumah desain yang berkantor pusat di Fifth Avenue di Manhattan, New York, Amerika Serikat.

Tiffany & Co. mengumumkan Jimin BTS menjadi House Ambassador melalui laman Instagram-nya pada Kamis (2/3/2023).

Pengumuman itu disertai dengan foto Jimin BTS bertelanjang dada dengan mengenakan setelan hitam dan koleksi gelang merek "Lock".

"Introducing our newest House ambassador, Jimin of BTS. The 21st century pop icon wears (Memperkenalkan duta House terbaru kami, Jimin dari BTS. Memakai ikon pop abad ke-21)," tulis Tiffany & Co.

Jimin BTS menjadi bintang K-pop kedua yang membuat kesepakatan dengan Tiffany & Co. dalam beberapa tahun terakhir, setelah Rose BLACKPINK pada 2021 lalu, dikutip dari KoreaBoo.

Meski perhiasan identik dengan perempuan, namun Jimin BTS memiliki peran penting dalam kerja samanya dengan Tiffany & Co.

Sebagai duta, Jimin BTS akan tampil di acara dan kampanye iklan Tiffany & Co.

Kampanye iklan pertama Tiffany & Co akan rilis pada akhir tahun 2023 ini, namun tanggal peluncurannya belum diumumkan.

"Merupakan kehormatan besar untuk bermitra dengan Tiffany dan mewujudkan nilai-nilai merek yang memiliki hasrat terhadap desain, inovasi, dan kesenian," tulis Tiffany & Co.

Wakil presiden eksekutif Tiffany & Co. untuk produksi dan komunikasi, Alexandre Arnault, berharap dapat bekerja sama dengan Jimin BTS sebagai superstar global.

"Kami menantikan untuk menyambut artis dan artis multifaset Jimin dari BTS sebagai duta rumah terbaru kami. Dia mewujudkan energi, gaya, dan rasa modernitas yang melambangkan Tiffany & Co.," katanya, dikutip dari CNN Internasional.

"Kami bangga dan sangat bersemangat untuk mengungkap kampanye masa depan kami dengan dia meluncurkan nanti musim semi ini," lanjutnya.

Jimin BTS hadiri acara Dior's Winter 2023-2024 Men's di Paris Fashion Week, Jumat (20/1/2023). Jimin BTS pamer kebersamaannya dengan Robert Pattinson. (Kolase Tribunnews)

Jimin BTS Menjadi Duta DIOR

Pengumuman Jimin BTS sebagai duta Tiffany & Co. ini mengejutkan beberapa ARMY karena hanya berjarak kurang dari dua bulan sejak Jimin BTS menjadi duta merk fashion DIOR.