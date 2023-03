NCT Dream: Sambutan Fans di Indonesia Selalu Luar Biasa

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - NCT Dream menggelar konser bertajuk The Dream Show 2: In A Dream in Jakarta yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Konser tersebut digelar selama tiga hari, dari 4 hingga 6 Maret 2023.

Para anggota NCT Dream mengaku bahwa senang sekali ke Indonesia, sebab sambutan dari penggemar alias NCTzen selalu luar biasa.

"Selama ini setiap NCT Dream datang ke sini sambutan dari fans Indonesia selalu luar biasa," kata Jisung saat jumpa pers Sabtu (4/3/2023).

"Tepuk tangan dan sorak sorainya terasa luar biasa jadi rasanya seneng banget datang untuk mengadakan konser, rasanya happy banget," lanjutnya.

Tak hanya Jisung, hal ini juga dirasakan oleh Renjun. Ia menyebut bahwa NCTzen Indonesia selalu menyambut NCT penuh kasih sayang.

"Selama ini kami menerima cinta, perhatian dan kasih sayang dari fans Indonesia, tentunya sebagai balasannya, kami ingin memberikan balasan cinta kepada fans," ujar Renjun.

Penampilan NCT Dream di Hari Pertama Konser pada Sabtu (4/3/2023) (TRIBUNNEWS.COM/ALIVIO)

Lebih lanjut, Renjun berharap penampilan NCT Dream di Indonesia kali ini dapat membalas rasa sayang penggemar yang diberikan kepada mereka

"Kami ingin memberikan energi positif kepada fans yg ada di sini, dan sebaliknya kami juga menerima energi yg luar biasa dari fans Indonesia," tutur Renjun.

"Jadi saling memberi dan menerima energi yg positif antara fans dan artis. Selain itu NCT Dream juga ingin memberikan karya karya yg luar biasa kepada fans Indonesia dan seluruh dunia," tukasnya.

Pantauan Tribunnews di hari pertama konser, penggemar tak henti-hentinya berterika ketika mereka tampil di atas panggung.

Dalam konsernya, NCT Dream membawakan beberapa lagu populer mereka seperti Diggity, Ridin, We Go Up, Beatbox, Walk You Home, dan Candy.

Selama berjalannya konser, penonton juga sangat tertib dan tidak saling dorong.

Di sisi lain, Dyandra Global Edutainment yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia selaku promotor memastikan bahwa konser NCT Dream kali ini di Indonesia berjalan aman.

Apalagi pihaknya menambah petugas keamanan yang mana setiap konsernya ditugaskan sebanyak 350 petugas.

Serta 750 petugas kepolisian per hari di konser NCT Dream ini.