Rundown Konser NCT Dream di ICE BSD 4-6 Maret 2023 dan Larangan bagi Penonton

Konser NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW2: In A DREAM’ di Indonesia pada 4-6 Maret 2023. Berikut ini rundown acara, cara penukaran tiket, daftar merchandise, dan larangan bagi penonton saat konser.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini rundown konser NCT Dream THE DREAM SHOW2 : In A DREAM’ in JAKARTA yang akan dimulai hari ini, Sabtu (4/3/2023).

Konser NCT Dream ini akan digelar selama tiga hari, yaitu 4-6 Maret 2023 di Hall 5 dan Hall 6 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten.

Haechan, Renjun, Mark, Jaemin, Jisung, Jeno, dan Chenlo akan tampil untuk menghibur NCTzen.

Ketujuh personil NCT Dream telah tiba di Indonesia pada Jumat (3/3/2023).

Bagi calon penonton yang belum menukarkan tiket konser NCT Dream, dapat datang ke ICE BSD di Hall 10 sesuai jadwal penukaran tiket.

Rundown Konser NCT Dream 2023

Berikut ini rundown yang dibagikan di laman Dyandra Global, promotor konser NCT Dream.

Tanggal: 4-5 Maret 2023

- Penukaran Tiket : 09.00 WIB - selesai

- Stan Merchandise: 09.00 - 18.30 WIB

- Pembukaan Gerbang Utama: 11.00 WIB

- Area DREAMzone: 11.00 - 18.30 WIB

- Pembukaan Pintu Masuk Concert Hall: 16.30 WIB

- Pertunjukan Dimulai : 18.30 WIB