Lirik Lagu dan Terjemahan Love Don't Cost a Thing - Jennifer Lopez: Think You Can Win My Heart

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Love Don't Cost a Thing yang dipopulerkan oleh Jennifer Lopez.

Lagu Love Don't Cost a Thing dirilis pada tahun 2001 dalam album J.Lo.

Lagu ini memiliki genre musik RNB.

Melalui lagu Love Don't Cost a Thing, Jennifer Lopez pernah meraih penghargaan ALMA untuk Outstanding Music Video.

Simak lagu dan terjemahan Love Don't Cost a Thing yang dinyanyikan oleh Jennifer Lopez dalam artikel berikut:

Yeah not to get it confused or twisted

Ya jangan sampai bingung atau bengkok

This is a T Squad remix, ya heard

Ini adalah remix T Squad, ya dengar

Joey Crack the Don, J Lo

Joey Crack si Don, J Lo

Boogie Down Bronx, ya heard? Boricua

Boogie Down Bronx, ya dengar? Boricua

Think you gotta keep me iced, you don’t

Pikir kau harus menjaga aku es, kau tidak

Think I’m gonna spend your cash, I won’t

Pikir aku akan menghabiskan uang Anda, saya tidak akan

Even if you were broke

Bahkan jika Anda bangkrut

My love don’t cost a thing

Cintaku tidak ada harganya

Think I wanna drive your Benz, I don’t

Pikir saya ingin mengemudikan Benz Anda, saya tidak