Sinopsis Serial In The Name of God A Holy Betrayal, Kisah Nyata 4 Sekte Sesat di Korea Selatan

Serial In The Name of God: A Holy Betrayal - Berikut ini sinopsisnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis In The Name of God A Holy Betrayal, serial dokumenter Netflix yang diangkat dari kisah nyata.

In The Name of God: A Holy Betrayal membahas empat pemimpin sekte sesat yang populer di Korea Selatan.

Serial In The Name of God: A Holy Betrayal terdiri dari 8 bagian dan tayang mulai 3 Maret 2023.

Awalnya, Netflix dilarang menayangkan serial ini karena kontennya yang sensitif.

Namun, Netflix berhasil memenangkan izin tayangnya, dikutip dari Variety.

In The Name of God: A Holy Betrayal membahas empat tokoh pemimpin kultus sesat di Korea Selatan.

Sinopsis In The Name of God: A Holy Betrayal

Serial ini diangkat dari kisah nyata Jeong Myeong-seok, pria Korea Selatan yang mengaku sebagai utusan Tuhan atau reinkarnasi Yesus.

Jeong Myeong-seok adalah pemimpin kultus sesat bernama Jesus Morning Star (JMS), dikutip dari DM Talkies.

Pada episode pertama, serial ini membahas awal mula Jeong Myeong-seok mengumpulkan ribuan pengikutnya.

Ia menggunakan ramalan dan kekuatan penyembuhannya.

Karena semakin banyak laporan pelanggaran Jeong Myeong-seok yang dipublikasikan, dia melarikan diri.

Jeong Myeong-seok melanjutkan pekerjaannya di luar negeri.

Sementara itu, musuh-musuhnya menghadapi pembalasan yang kejam.