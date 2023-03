Ritual yang Dilakukan NCT Dream Sebelum Konser

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setiap penyanyi atau grup band pasti memiliki ritual tersendiri sebelum memulai konsernya.

Begitupun boy grup asal Korea, NCT Dream yang memiliki ritual atau kebiasaan mereka sebelum konser.

Grup yang beranggotakan Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle dan Jisung ini meneriakkan yel-yel "Yo Dream" sebelum naik ke atas panggung

"Memang waktu konser ini terbatas. Tapi ada ritual yang selalu kami lakukan. Itu biasanya 'Yo Dream'," kata Jeno saat konferensi pers di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, belum lama ini.

Biasanya satu di antara anggota grup yakni Mark atau Jeno memulai mengucapkan kata "Yo Dream."

Kemudian dijawab rekan-rekannya dengan kata "Jjeoreo juja, hwaiting!" yang diartikan kurang lebih dengan "Let's do it fighting".

Kebiasaan ini mereka lakukan ketika akan tampil baik itu di sebuah konser maupun di acara musik.

Sebagaimana diketahui, NCT Dream baru saja menggelar konser tiga hari mereka di ICE BSD, Tangerang.

NCT Dream - Lirik dan terjemahan lagu Graduation yang dinyanyikan oleh NCT Dream. (Tangkap layar kanal YouTube NCT DREAM)

Konser bertajuk The Dream Show 2: In A Dream in Jakarta dari 4 sampai 6 Maret ini dihadiri kurang lebih 37 ribu penonton.

Dalam konsernya itu, NCT DREAM membawakan beberapa lagu hits mereka seperti Diggity, Ridin, We Go Up, Beatbox, Walk You Home, dan Candy.

Setelah di Jakarta, NCT Dream akan melanjutkan tur konser mereka ke Bangkok, Hongkong, dan beberapa kota di Eropa serta Amerika Serikat.

Potret NCT Dream Usai Jumpa Pers Jelang Konser Hari Pertama, Sabtu (4/3/2023) (Tribunnews.com/Muhammad Alivio)

Febrina Agusta Sibuea selaku Direktur Dyandra Global Edutainment mengucapkan terima kasih kepada NCT DREAM yang telah mempersembahkan konser yang luar biasa.

Juga kepada agensi, SM Entertainment dan Dream Maker Entertainment atas kerjasamanya dalam mewujudkan konser spektakuler tersebut.

"Kami juga ingin berterima kasih kepada sponsor, partner, petugas keamanan, serta pihak-pihak terkait atas bantuan dan dukungannya terhadap acara ini," ucap Febriana.

"Tidak lupa kami ingin mengapresiasi NCTzen Indonesia yang telah menciptakan suasana yang begitu mengesankan," tukasnya.