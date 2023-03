Lirik Lagu Walk With You - NCT Dream, Lengkap dengan Terjemahannya

NCT Dream - Simak lirik lagu Walk With You yang dinyanyikan oleh NCT Dream. Lagu ini dirilis pada 16 Desember 2022 lalu.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Walk With You yang dibawakan oleh boy group asal Korea Selatan, NCT Dream.

Grup musik yang berada di bawah naungan SM Town, yakni NCT Dream, merilis single berjudul Walk With You pada 16 Desember 2022.

Lagu ini diluncurkan sebagai bagian dari album mini NCT Dream yang bertajuk Candy - Winter Special Mini Album.

Selain Walk With You, album itu memuat beberapa lagu lain, yaitu Candy sebagai lagu utamanya, Graduation, Moon, Tangerine Love, dan Take My Breath.

Lagu Walk With You hadir dengan durasi 3 menit 35 detik.

Sejak dirilis dua bulan lau, audio lagu ini telah diputar lebih dari 1,3 juta kali oleh pengguna YouTube, Rabu (8/3/2023).

Berikut lirik beserta terjemahan dari lagu Walk With You yang dinyanyikan oleh NCT Dream.

Lirik lagu Walk With You - NCT Dream

[Verse 1]

Miri nawa geotgo isseo

Neol bogo sipeoseo

Heumppeok ssain i nun sairo move

Ppallajin balgeoreum

Hayan gil wie gadeukage