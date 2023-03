Cha Hak Yeon VIXX Didapuk Bintangi Drama Diva of the Deserted Island bersama Park Eun Bin

Cha Hak Yeon akan bergabung dalam drama komedi romantis Diva of the Deserted Island mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Cha Hak Yeon dari grup member VIXX kabarnya akan bergabung dengan Park Eun Bin dan Chae Jong Hyeop dalam drama komedi romantis Diva of the Deserted Island.

Pada tanggal 9 Maret, media outlet mengungkapkan bahwa Cha Hak Yeon akan ditambahkan ke pemeran K-drama Diva of the Deserted Island yang akan datang.

Pembacaan naskah serial ini sudah dilakukan pada 8 Maret.

Dikutip dari MyDramaList, agensi Cha Hak Yeon mengkonfirmasi laporan tersebut melalui outlet media OSEN.

Menurut 51K Entertainment Cha Hak Yeon akan membintangi K-drama mendatang yaitu Diva of the Deserted Island, ia juga hadir dalam pembacaan naskah kemarin.

Ini akan menjadi salah satu projek mendatang dari aktor idola tahun ini.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Oasis, Dibintangi Jang Dong Yoon dan Seol In Ah, Tayang Mulai Malam Ini

Dia juga akan bergabung dengan K-drama Joseon Attorney yang akan datang bersama Woo Do Hwan, Bona WJSN, Chun Ho Jin, Song Geon Hee, dan Choi Hyun Jin.

Cha Hak Yeon juga akan membuat debut filmnya melalui film Midnight Sun di mana ia akan bekerja bersama Jung Ji So, Kim Sang Ho, dan Jin Kyung.

Saat ini, Cha Hak Yeon sedang sibuk syuting untuk drama Joseon Attorney yang akan tayang perdana akhir bulan ini.

Diva of the Deserted Island akan menjadi karya kolaborasi selanjutnya dari sutradara Oh Choong Hwan dan penulis Park Hye Ryun.

Keduanya dikenal karena menciptakan K-drama Start-Up dan While You Were Sleeping.

Serial mendatang ini akan berkisah tentang seorang wanita yang terdampar di pulau tak berpenghuni sambil mengejar mimpinya dan mengikuti audisi di Seoul.

Setelah 15 tahun, dia akhirnya diselamatkan dan di sana, dia akan menantang dirinya sekali lagi untuk menjadi seorang diva.

Belum ada detail mengenai karakter yang akan diperankan oleh Cha Hak Yeon.

Sementara itu, Park Eun Bin akan berperan sebagai Seo Mok Ha, wanita yang bercita-cita menjadi seorang diva namun terjebak di pulau tak berpenghuni.

Banyak yang sudah mengantisipasi K-drama mendatang ini.

Selain kolaborasi sutradara dan penulis ini akan menjadi proyek tindak lanjut Park Eun Bin untuk K-drama hit ENA 2022 Extraordinary Attorney Woo.

Menurut laporan, Diva of the Deserted Island akan dijadwalkan tayang perdana tahun ini.

(Tribunnews.com/Rinanda Dwi Yuliawati)