Chord Gitar Menyesal - Yovie Widianto ft Lyodra, Tiara Andini, Ziva dari Kunci Am

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar Menyesal dari Yovie Widianto feat Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya dapat disimak di sini.

Lagu Menyesal merupakan kolaborasi antara Yovie Widianto dengan Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya.

Sejak dirilis pada Jumat (3/3/2023) lalu, lagu Menyesal telah ditonton sebanyak 6,1 juta kali di YouTube Yovie Widianto.

Bahkan, saat ini lagu Menyesal telah menjadi nomor 1 trending di YouTube for music.

Berikut chord gitar Menyesal dari Yovie Widianto feat Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Magnolya:

Intro : Am Dm Am Dm

Am Dm

Semula ku tak yakin

F E

Kau lakukan ini padaku

Am Dm

Meski di hati merasa

F E Am

Kau berubah saat kau mengenal dia

Reff:

Dm G

Bila cinta tak lagi untukku

C F

Bila hati tak lagi padaku

Dm E Am

Mengapa harus dia yang merebut dirimu

Dm G

Bila aku tak baik untukmu

C F

Dan bila dia bahagia dirimu

Dm E Am

Aku kan pergi meski hati tak akan rela

Musik : Am Dm F E

Am Dm

Terkadang ku menyesal

F E Am

Mengapa ku kenalkan dia padamu

Musik : Dm G C F Dm E Am

Reff:

Dm G

Bila cinta tak lagi untukku

C F

Bila hati tak lagi padaku

Dm E Am

Mengapa harus dia yang merebut dirimu

Dm G

Bila aku tak baik untukmu

C F

Dan bila dia bahagia dirimu

Dm E Am

Aku kan pergi meski hati tak akan rela

Musik : Am Dm Am Dm

Reff:

Dm G

Bila cinta tak lagi untukku

C F

Bila hati tak lagi padaku

Dm E Am

Mengapa harus dia yang merebut dirimu

Dm G

Bila aku tak baik untukmu

C F

Dan bila dia bahagia dirimu

Dm E Am

Aku kan pergi meski hati tak akan rela

Am Dm

Terkadang ku menyesal

F E Am

Mengapa ku kenalkan dia padamu

(Tribunnews.com/Whiesa)