Daftar Film Karya Makoto Shinkai, Terbaru Ada Suzume no Tojimari

Makoto Shinkai dan karya-karyanya. Berikut daftar film anime populer karya Makoto Shinkai, yang terbaru ada Suzume no Tojimari.

TRIBUNNEWS.COM - Film animasi karya Makoto Shinkai, Suzume no Tojimari baru saja dirilis di bioskop-bioskop Indonesia.

Suzume no Tojimari berkisah tentang Suzume, seorang gadis berusia 17 tahun yang tinggal di kota yang tenang di Kyushu.

Suzume bertemu dengan seorang pemuda pengelana yang tiba-tiba berkata, "Saya sedang mencari pintu."

Suzume mengikuti pria itu dan menemukan pintu lapuk di reruntuhan di pegunungan, seolah-olah pintu itu adalah satu-satunya yang tersisa dari keruntuhan.

Seolah ditarik oleh sesuatu, Suzume meraih pintu itu.

Tak lama kemudian, pintu mulai terbuka satu demi satu di berbagai belahan Jepang.

Karena bencana datang dari sisi jauh pintu, pintu yang terbuka harus ditutup.

Dipandu oleh pintu misterius, perjalanan Suzume mengunci pintu demi mencegah bencana, dimulai.

Suzume adalah film terbaru Makoto Shinkai.

Makoto Shinkai dipandang salah satu sutradara anime terhebat sepanjang masa, mengutip gamerant.com.

Ia mulai mengarahkan animasi pada tahun 1998, dan sejak itu, telah menghasilkan banyak film luar biasa yang telah dinominasikan untuk berbagai penghargaan.

Selain Suzume, berikut film-film karya Makoto Shinkai lainnya.

1. Weathering With You

Weathering With You (CoMix Wave Films)

Weathering With You keluar pada tahun 2019, dan menghasilkan US $ 193,8 juta, menjadikannya film Jepang terlaris tahun itu.