Dibintangi Jung Eunji, Drama Korea 'Cheer Up' Tayang di TV Mulai 10 Maret

Cuplikan yang Ada di Dalam Drama Cheer Up.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Drama Korea berjudul Cheer Up akan tayang di NET TV mulai Jumat (10/3/2023).

Dibintangi oleh anggota girlband Apink, Jung Eunji dan Lee Won Geun, drama ini akan tayang setiap hari pukul 16.30 WIB.

Drama Cheer Up bercerita tentang perjuangan Kang Yeon Doo (Eunji) sebagai siswi yang berada pada peringkat akademik di bawah, namun memiliki kemauan serta keberanian tinggi untuk mempertahankan klub dance sekolahnya yang akan dibubarkan.

Suatu hari, klub dansanya berselisih dengan klub belajar yang diketuai oleh siswa berprestasi Kim Yeol (Lee Won Geun).

Perselisihan antara klub dansa dan klub belajar menggambarkan bagaimana kerasnya persaingan di dunia pendidikan.

Niat Kang Yeon Doo agar klub dansanya dapat bertahan akhirnya membuat ia harus mau bekerjasama dengan Kim Yeol dalam membentuk klub cheerleader agar dapat memberikan kemenangan untuk sekolahnya.

Mereka dituntut agar bisa kompak dalam berbagai hal, hingga akhirnya tumbuh benih-benih cinta di antara mereka.

Berkat drama Cheer Up pula, Chae Soo Bin yang berperan sebagai Kwon Soo Ah, berhasil meraih penghargaan sebagai Best New Actress dari 4th APAN Star Awards dan dari KBS Drama Awards 2015.