J-Hope BTS Dance Lagu On The Street bersama Dino dan Vernon SEVENTEEN yang Berhasil Curi Perhatian

Potret J-Hope BTS dance dengan iringan lagu On The Street bersama dua member SEVENTEEN, yakni Dino dan Vernon.

TRIBUNNEWS.COM - J-Hope BTS membagikan potretnya dance dengan lagu terbarunya 'On The Street' bersama Dino dan Vernon SEVENTEEN.

Diketahui, J-Hope BTS terus mempromosikan single terbarunya 'On The Street' dan merilis dance challenge lain setelah V, seperti dikutip dari allkpop.

Pada 8 Maret 2023, J-Hope BTS membawakan lagu 'On The Street' bersama Dino dan Vernon dari SEVENTEEN.

J-Hope, Dino, dan Vernon dance mengikuti beat R&B lo-fi dari lagu 'On The Street' tersebut.

Penampilan J-Hope, Dino, dan Vernon tersebut berhasil mencuri perhatian para penggemar.

Aksi J-Hope BTS bersama Dino dan Vernon tersebut diunggah melalui reels Instagram @bts.bighitofficial serta TikTok @bts_official_bighit.

Dalam video tersebut, terlihat J-Hope BTS yang berdiri di antara Dino dan Vernon.

Ketiganya memegang majalah dan menutupi wajah.

Tak lama kemudian, mereka menunjukkan bakat dance dengan lagu 'On The Street tersebut dengan kompak mengikuti irama.

Lagu On The Street Puncaki Musik Billboard

Kolaborasi J-Hope dan J. Cole dalam lagu 'On The Street' telah menduduki puncak jajak pendapat musik baru minggu ini.

Penggemar musik memberikan suara dalam jajak pendapat yang diterbitkan Jumat (3/3/2023) di Billboard.

Penggemar memilih tim anggota BTS dengan bintang rap tersebut sebagai rilisan musik baru favorit mereka dalam seminggu terakhir.

Lagu 'On The Street' menghasilkan 80 persen suara, mengalahkan musik baru dari Nicki Minaj (Red Ruby Da Sleeze), Morgan Wallen (One Thing at a Time), Kali Uchis (Red Moon in Venus), Marshmello dan Manuel Turizo (El Merengue), dan lainnya.