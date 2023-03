Lightstick dan Album Born Pink Paling Banyak Dibeli di BLACKPINK In Your Area Pop-up Store

Album Born Pink di BLACKPINK In Your Area Pop-up Store & Exhibition.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lightstick dan Album Born Pink paling banyak dibeli pengunjung di BLACKPINK In Your Area Pop-up Store & Exhibition.

Diketahui, BLACKPINK In Your Area Pop-up Store & Exhibition in Jakarta telah dibuka per Senin (6/3/2023), bertempat di lantai ground Mal Senayan Park, Jakarta Pusat.

Empat hari dibuka, total sudah ada sekitar 2000 pengunjung di BLACKPINK In Your Area Pop-up Store & Exhibition.

Baca juga: Main ke BLACKPINK In Your Area Pop-up Store, Ada Gitar Rose yang Dipakai di Video Klip Pink Venom

"Info per hari ini total pengunjung hampir 2000 orang," kata Tara selaku KOL Flimty (co-promotor) kepada Tribunnews, Kamis (9/3/2023).

Sementara merchandise yang paling banyak diminati sejauh ini yaitu lightstick dan album kedua BLACKPINK, yakni Born Pink.

"Kalau merchandise paling laku BLACKPINK Portable Charger (lightstick), sama album Born Pink, box set versi Pink," ujar Tara.

Di lokasi terlihat lightstick sudah ludes terjual, hal ini dikarenakan BLACKPINK akan menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno akhir pekan ini.

"Lightstick untuk hari ini ludes dari kemarin paling laku, soalnya mau konser kan, cuma nanti bakal ready stock lagi," ungkap salah satu petugas.

Pameran dan pop-up store ini dibuka selama satu bulan, dari 6 Maret hingga 6 April 2023.

Selain marchendise, pengunjung juga dapat melihat properti asli yang dipakai BLACKPINK selama beberapa tahun belakangan.

Waktu buka pop-up store dan exhibition ini adalah setiap hari mengikuti jam operasional venue, yakni Minggu sampai Kamis, pukul 10.00-21.00 WIB. Dan Jumat sampai Sabtu, pukul 10.00-22.00 WIB.

Tiket masuk dapat dibeli secara langsung dan di e-commerce.