Main ke BLACKPINK In Your Area Pop-up Store, Ada Gitar Rose yang Dipakai di Video Klip Pink Venom

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Girl grup ternama Korea Selatan, BLACKPINK akan menggelar konser di Jakarta pada 11 dan 12 Maret 2023.

Adapun instalasi BLACKPINK In Your Area Pop-up Store and Exhibition in Jakarta telah dibuka untuk memeriahkan konser bertajuk Born Pink.

BLACKPINK In Your Area Pop-up Store and Exhibition sudah dibuka per Senin (6/3/2023), bertempat di lantai ground Mal Senayan Park, Jakarta Pusat.

Hari ini, Tribunnews berkesempatan untuk mengunjungi instalasi yang berisi barang-barang asli properti yang digunakan keempat anggota BLACKPINK selama beberapa tahun belakangan.

Terlihat pada Kamis (9/3/2023), pengunjung sangat antusias dan mengabadikan momen tersebut dengan berfoto-foto di depan properti BLACKPINK.

"Senang sekali ya, bisa ngeliat kostum asli mereka yang dikenakan, kita dapat melihat langsung, ada gitar Rose juga," kata Asrina, salah satu pengunjung kepada Tribunnews.

Saat memasuki ke area, pengunjung langsung disuguhi jejeran kostum hitam yang menjadi piguran Jisoo saat adegan memainkan alat musik geomungo di video klip Pink Venom.

Maju sedikit, pengunjung akan melewati sinar ungu vertikal yang seperti di set adegan Jisoo dan geomungo tersebut.

Ruang instalasi ini tidak terlalu besar. Di bagian tengah ruangan terpajang kubus ikonik berwarna pink bertuliskan BLACKPINK.

Nantinya, pengunjung akan menemukan kostum yang dipakai Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa saat tampil Festival Musik Coachella 2019.

Adapun alat musik geomungo yang dipakai Jisoo dan gitar yang dipakai Rose dalam video klip Pink Venom

Tak hanya itu, terdapat juga kostum yang dipakai empat anggota ini dalam video klip How You Like That yang dirilis pada 2020.

Serta kostum yang dipakai dalam video klip Kill This Love yang rilis pada 2019.

Adapula disediakan tempat untuk menuliskan pesan kepada anggota BLACKPINK, yang diharapkan akan dibaca oleh Jisoo dkk nantinya.

Selain dapat melihat properti asli yang dipakai BLACKPINK, pengunjung juga bisa membeli merchandise.

Pameran dan pop-up store ini dibuka selama satu bulan, dari 6 Maret hingga 6 April 2023.

Terdapat lebih dari 30 varian merchandise yang bisa Anda dapatkan, termasuk original merchandise seperti photocard set dan album yang baru pertama dijual di sini.

Waktu buka pop up store dan exhibition ini adalah setiap hari mengikuti jam operasional venue, yakni Minggu sampai Kamis, pukul 10.00-21.00 WIB. Dan Jumat sampai Sabtu, pukul 10.00-22.00 WIB.