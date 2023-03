As If It's Your Last Jadi Lagu Pamungkas BLACKPINK Konser Hari Pertama di Jakarta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BLACKPINK sukses membius puluhan ribu penonton yang hadir dalam konser Born Pink di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).

Jisoo, Jennie, Lisa dan Rose membuka penampilannya lewat lagu How You Like That dan dilanjutkan dengan Whistle.

Penampilan mereka sangat meriah dengan latar panggung megah dan kembang api yang berwarna-warni.

Di tengah-tengah aksi panggungnya, Rose mengungkapkan kerinduan akan penggemarnya, Blink Indonesia.

Sebab pertemuan terakhir dengan Blink Indonesia terjadi pada 2019 silam.

"Sudah 4 tahun semenjak terakhir kami menyapa kalian, kami sangat rindu," kata Rose.

Penampilan BLACKPINK dilanjutkan dengan lagu Don't Know What To Do, Lovesick Girls, Kill This Love, Crazy Over You, Playing With Fire hingga Pink Venom.

Walaupun Rose sempat mengeluhkan kondisi cuaca di Indonesia namun mereka tetap tampil enerjik lewat koreografi dalam setiap lagu yang dibawakan.

Selain tampil dalam bentuk grup, masing-masing personel sempat bernyanyi solo.

Jisoo menyanyikan lagu Liar dari Camilla Cabello, Rose menampilkan Hard To Love and On The Ground, Lisa dengan Lalisa dan Money, sedangkan Jennie menyanyikan single terbarunya You And Me (Moonlight).

Kemudian BLACKPINK turut menyanyikan single Shut Down, Typa Girl, Ddu-Ddu Ddu Du dan Forever Young.

Sedangkan As If Your Last menjadi lagu pamungkas BLACKPINK dalam konser hari pertama mereka di SUGBK.

"Terima kasih semuanya, sampai bertemu besok," tutup Rose disertai kembang api.

Diketahui, konser BLACKPINK di Jakarta yang dipromotori iMe Indonesia menjadi rangkaian tur mereka dalam tajuk Born Pink World Tur.

Rencananya BLACKPINK akan menggelar dua konser pada 11-12 Maret 2023 di Stadion Utama Gelora Bung, Senayan, Jakarta.

Sedangkan dihari kedua, BLACKPINK akan menggelar konser pada 18.30 WIB.