Konser BLACKPINK Hari Pertama di SUGBK: Teriakan Histeris Blink Buka Pertunjukan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penampilan girl grup asal Korea Selatan, BLACKPINK dibuka oleh teriakan histeris para penggemar, Blink yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat.

Namun sebelumnya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan yang menandakan jika BLACKPINK akan tampil.

Mereka pun tampil sekitar pukul 19.25 WIB.

Pantauan Tribunnews terlihat Jisoo, Jennie, Lisa dan Rose tampil senada menggunakan pakaian berwarna putih yang muncul dari belakang panggung.

Ketika para personel naik ke panggung megah, teriakan dan tepuk tangan Blink terdengar yang membuat SUGBK menggema.

Latar panggung yang megah pun membuat penampilan BLACKPINK semakin spektakuler.

Mereka membuka penampilannya lewat lagu Hey You Like That.

"Hallo Indonesia selamat datang dalam konser tur BLACKPINK, Born Pink," kata Rose di panggung.

Penggemar grup vokal BLACKPINK yang dijuluki Blink memenuhi komplek Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta untuk menyaksikan konser Sabtu, 11 Maret 2023. Konser bertajuk BLACKPINK World Tour Born Pink digelar selama dua hari pada tanggal 11 dan 12 Maret 2023. Antusias para Blink terlihat dengan padatnya kawasan GBK. Warta Kota/Henry Lopulalan (Warta Kota/Henry Lopulalan)

"Sudah siap untuk malam ini?," tambah Lisa.

Tidak sedikit Blink terdengar memanggil sang idola yang berada di panggung.

"Jisooo, Lisa!!,' teriak salah seorang penonton.

Blink yang hadir juga ikut bernyanyi bersama dan menggoyangkan lightstick yang dibawa.

Sampai saat ini konser BLACKPINK di SUGBK masih terus berlangsung.

Konser BLACKPINK di Jakarta yang dipromotori iMe Indonesia menjadi rangkaian tur mereka dalam tajuk Born Pink World Tur.

Rencananya BLACKPINK akan menggelar dua konser pada 11-12 Maret 2023 di Stadion Utama Gelora Bung, Senayan, Jakarta.