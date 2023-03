Daftar Film dan Drama Korea yang Dibintangi Lee Do Hyun, Termasuk The Glory Part 2

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar film dan drama Korea yang dibintangi oleh Lee Do Hyun.

Lee Do Hyun lahir di Goyang, Gyeonggi, South Korea pada 11 April 1995.

Lee Do Hyun dikenal karena perannya yang menonjol di Sweet Home, Hotel del Luna, dan 18 Again.

Diketahui, Lee Do Hyun melakukan debut aktingnya di Prison Playbook pada 2017.

Tahun 2018, Lee Do Hyun berperan dalam serial televisi romantis Still 17.

Di tahun yang sama, Lee Do Hyun juga tampil di Clean with Passion for Now.

Daftar Film dan Drama Korea yang Dibintangi Lee Do Hyun

Berikut daftar film dan drama Korea yang dibintangi oleh Lee Do Hyun, dikutip dari themoviedb dan mydramalist:

Drama Korea

- Prison Playbook sebagai Lee Joon Ho muda (2017)

- Still 17 atau Thirty But Seventeen sebagai Dong Hae Beom (2018)

- Clean with Passion for Now sebagai Gil Oh Dol (2018)

- Hotel Del Luna sebagai Go Chung Myung (2019)

- 18 Again sebagai 18 Again Hong Dae Young remaja / Go Woo muda (2020)