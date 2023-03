Daftar Pemenang Piala Oscar 2023, Brendan Fraser Dinobatkan Jadi Aktor Pemeran Utama Terbaik

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar pemenang Piala Oscar 2023.

Piala Oscar 2023 telah digelar pada Minggu (12/3/2023) di Dolby Theatre yang berlokasi di Ovation Hollywood.

Perhelatan Piala Oscar ke-95 tersebut pun dihadiri oleh para bintang dunia, salah satunya Brendan Fraser.

Dikutip dari oscars.org, Brendan Fraser dinobatkan menjadi Aktor Pemeran Utama Terbaik.

Daftar Pemenang Piala Oscar 2023 dan Nominasinya

1. Aktor Pemeran Utama Terbaik

- Brendan Fraser (The Whale)

Nomine:

- Austin Butler (Elvis)

- Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

- Paul Mescal (Aftersun)

- Bill Nighy (Living)

2. Aktor Pemeran Pendukung Terbaik

- Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)