Sang Adik Khawatir dengan Kesehatan Ruben Onsu, Apa yang Terjadi dengan Suami Sarwendah?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan selebritas Ruben Onsu dan Sarwendah Tan sempat jatuh sakit, hingga mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit beberapa bulan lalu.

Kesibukan yang padat membuat pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah Tan, harus beristirahat sejenak untuk menyegarkan lagi kekuatan tubuhnya.

Baca juga: Jordi dan Ruben Onsu Ajak Masyarakat Berbagi Alat Ibadah Jelang Bulan Ramadan

Meski sudah fit, kondisi kesehatan Ruben Onsu dikhawatirkan oleh sang adik, Jordi Onsu yang memberikan sinyal, kalau sang kakl tak bisa begitu keras dalam bekerja.

"Khawatir pasti. Apalagi Koh Ruben ingin menjadi sosok ayah yang tak mau terlihat letih didepan istri dan anak-anaknya," kata Jordi Onsu ketika ditemui di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).

Pria berusia 29 tahun ini berusaha tetap menjaga kondisi Ruben, dengan memberikan perhatian lebih kepada suami Sarwendah Tan ini.

Baca juga: Diduga Jalin Kedekatan, Jordi Onsu Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Ayu Ting Ting: Happy Birthday, Ay

"Karena kami sudah tidak punya orang tua, ya harus perhatian ke kaka-kaka sendiri. Menanyakan apa yang dia rasakan atau keluhannya seperti apa," ucapnya.

"Jadi ya berusaha memberikan perhatian lebih aja. Sesimpel video call, kita nanyain kabarnya mereka," sambungnya.

Ruben Onsu ketika ditemui di gedung Trans TV, Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/2/2023). (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Saat bertemu Ruben, mantan kekasih Frislly Herlind ini selalu mencurahkan perhatiannya kepada sang kakak, karena ia tak mau saudara kandungnya kenapa-kenapa.

Bahkan, Jordi sering mengatakan agar Ruben selalu bilang jika lelah. Karena kekuatan badan tak selalu prima dan harus diistirahatkan.

Baca juga: PROFIL Jordi Onsu, Mantan Kekasih Frislly Herlind yang Diduga Jalin Hubungan dengan Ayu Ting Ting

"Saya selalu bilang ke Ruben jangan dikuat kuatin terus, kadang kan badan itu butuh ya waktu utk punya self reward. Bukan tentang materi tapi bisa dengan berdialog dengan diri sendiri," jelasnya.

"Kareba badan kita harus ada waktu utk diam, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk tidur," sambungnya.

Selama beberapa bulan belakangan, Jordi Onsu bisa bernafas lega karena kondisi tubuh sang kaka, Ruben Onsu dan Sarwendah tan baik-baik saja.

"So far so good sejauh ini, perkembangannya baik. Semoga engga ada apa-apa lagi kedepannya," ujar Jordi Onsu. (ARI).