TRIBUNNEWS.COM - "Memulai Kembali" merupakan singel dari solois Indonesia, Monita Tahalea.

Monita yang juga jebolan ajang kompetisi bakat Indonesian Idol musim kedua ini merilis "Memulai Kembali" pada tahun 2015.

Lagu ini turut disertakan dalam album ketiganya yang berjudul Dandelion (2016).

Berikut lirik dan chord lagu "Memulai Kembali" dari Monita Tahalea:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Angin Malam - Sahara: Malam Makin Meninggi, Desir Angin pun Kian Terasa

G G/B

Matahari..

C B Em

sudah di.. penghujung petang

Am C

Ku lepas hari

B Em A

dan sebuah kisah

C Bm

Tentang angan pilu

Am D-D

yang dahulu melingkupiku

C Bm

Sejak saat itu

Am D (D)

langit senja.. tak lagi sama

[Intro] G G-D G G-D

G G/B

Sebuah janji

C B Em

terbentang.. di langit biru

Am C

Janji yang datang

B Em A

bersama pelangi

C Bm

Angan-angan pilu..

Am D-D

pun perlahan-lahan menghilang

C Bm

Dan kabut sendu..

Am D Em

pun berganti menjadi rindu

[Chorus]

C D

Aku mencari.. Aku berjalan

Em D/F#

Aku menunggu

G C

Aku melangkah.. pergi..

Cm D G

Kau pun.. tak lagi kembali

[Intro] G G-D

G G/B

Sebuah janji

C B Em

terbentang.. di langit biru

Am C

Janji yang datang

B Em A

bersama pelangi

C Bm

Angan-angan pilu..

Am D-D

pun perlahan-lahan menghilang

C Bm

Dan kabut sendu..

Am D-D

pun berganti menjadi rindu

C Bm

Sejak saat itu

Am D (G)

langit senja.. tak lagi sama

[Interlude] C A# Am Bm Em D/F#

C Bm

Angan-angan pilu..

Am D-D

pun perlahan-lahan menghilang

C Bm

Dan kabut sendu..

Am D-D

pun berganti menjadi rindu

C Bm

Sejak saat itu

Am D Em

langit senja.. tak lagi sama

[Chorus]

C D

Aku mencari.. Aku berjalan

Em D/F#

Aku menunggu.. ho oo..

G C

Aku melangkah.. pergi..

Cm D

Kau pun.. tak lagi

D-C#m-Bm-D C

Aku mencari

D

Aku berjalan..

Em D/F#

Aku menunggu, woo ooo..

G C

Aku melangkah.. pergi..

Cm D

Kau pun.. tak lagi

Cm D (D)

Dan aku.. kan memulai kembali

[Outro] G G-D G G-D

(Tribunnews.com/Rinanda)