Lirik dan Terjemahan Lagu Tally - BLACKPINK: Don't Apologize for My Behavior

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Tally dalam artikel berikut ini.

Lagu Tally dinyanyikan oleh girl group Korea Selatan, BLACKPINK.

Tally dirilis pada 21 September 2022 lalu, dikanal YouTube resmi BLACKPINK.

Lagu ini kembali viral di TikTok setelah konser BLACKPINK di Jakarta pada 11-12 Maret 2023.

Hingga kini audio lagu Tally telah didengarkan lebih dari 19 juta kali.

Simak lirik dan terjemahan lagu Tally - BLACKPINK:

[ Rose BLACKPINK ]

I say f*** it when I feel it

Aku akan bilang persetan jika aku merasa harus mengatakannya

Cause no one's keeping tally

Karena tidak ada orang yang memperhitungkannya

I do what I want with who I like

Aku melakukan apa yang aku inginkan dengan orang yang aku suka

I ain't gon' conceal it

Aku tidak akan menyembunyikannya

While you talkin' all that shit

Ketika kau membicarakan semua omong kosong itu

I'll be gettin' mine, gettin' mine

Aku akan mendapatkan milikku, mendapatkan milikku

[ Lisa BLACKPINK ]