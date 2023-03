TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu 'Red Colored Lenses' - Miley Cyrus yang sudah lengkap dengan terjemahan Indonesia.

Penyanyi kenamaan Amerika Serikat, Miley Cyrus, sudah kembali menyapa para penggemarnya melalu karya terbaru miliknya bertajukkan Endless Summer Vacation (2023).

Album studio kedelapan milik artis yang tenar sebagai 'Hannah Montana' ini memiliki total sebanyak 12 lagu dan salah satunya adalah 'Red Colored Lenses'.

Lagu ini menggambarkan tentang kegigihan Miley Cyrus dalam mempertahankan hubungan romansa miliknya dengan Liam Hemsworth di masa lalu.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Angin Malam - Sahara: Malam Makin Meninggi, Desir Angin pun Kian Terasa

Simak langsung lirik lagu dan terjemahan 'Red Colored Lenses' - Miley Cyrus berikut ini:

[Verse 1]

Sunrise got us up early

So we put on our shade

Somehow the bed sheets are dirty

Like sticky sweet lemonade

[Pre-Chorus]

Never wanna leave this room

Daydream, déjà vu

If I had control over you