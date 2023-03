9 Tahun jadi Member JKT48, Sisca Saras Umumkan Kelulusan: Perjalananku Tidak Semuanya Manis

TRIBUNNEWS.COM - Kabar kali ini datang dari member JKT48, Siska Saras.

Dalam Instagram pribadinya, Sisca Saras mengumumkan kelulusan dari JKT48.

Tak terasa, Sisca Saras telah berkarier selama sembilan tahun bersama JKT48.

"Hari ini, tepat 9 tahun generasi 3 terbentuk, aku mengumumkan akan lulus dari JKT48.

Untuk sekarang, aku sendiripun bingung bagaimana mengutarakan perasaan ku yang paling jujur," tulis Sisca Saras, dikutip dalam Instagram miliknya, Kamis (16/3/2023).

Diakui Sisca Saras, perjalanannya selama berada di JKT48 tidak selalu mulus.

Ada masa di mana ia merasa terpuruk hingga mempertanyakan kemampuannya sendiri.

"Rasanya bittersweet, perjalananku di sini tidak semuanya manis, ada up and down, waktu-waktu mempertanyakan kemampuan diri sendiri, waktu-waktu kemenangan, semuanya terangkum dengan indah selama 9 tahun di hatiku.

Sampai tiba waktunya nanti penampilan terakhirku di sini, ayo buat kenangan paling manis!

Dukung aku selamalamalamanya ya, sayang banget sama kalian semua!" jelasnya lagi.

Sisca Saras pun mengumumkan kelulusannya ini dalam pementasan teater pada Rabu malam kemarin (15/3/2023) dalam judul "Aturan Anti Cinta".

"Aku Sisca Saras dari JKT48 generasi 3 mengumumkan untuk lulus dari JKT48," kata Sisca Saras.

"Terimakasih banyak buat dukungan dan cintanya selama 9 tahun ini, mungkin keputusan ini bikin sedih, bingung, dan kecewa," tutur Sisca JKT48.

Sisca Saras (Instagram jkt48sisca)

"Tapi aku harap semuanya masih mau sayang ama aku sampe nanti aku last show, dan berlanjut buat selamanya," tambahnya.