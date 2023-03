Lirik Lagu dan Terjemahan My Oh My - Camila Cabello feat DaBaby: They Say He Likes a Good Time

Lirik lagu dan terjemahan My Oh My yang dinyanyikan Camila Cabello feat DaBaby.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan MY Oh My yang dipopulerkan Camila Cabello dan DaBaby.

Lagu kolaborasi Camila Cabello dan DaBaby, My Oh My dirilis pada tahun 2019.

Lagu My Oh My dirilis dalam album Romance yang memiliki genre musik RNB kontemporer.

Simak lirik lagu dan terjemahan My Oh My yang dinyanyikan oleh Camila Cabello feat Da Baby dalam artikel berikut:

They say he likes a good time (My oh my)

Kata orang cowok itu suka bersenang-senang (Astaga)

He comes alive at midnight (Every night)

Dia datang di tengah malam (Setiap malam)

My mama doesn't trust him (My oh my)

Mamaku tak percaya padanya (Astaga)

He's only here for one thing, but (So am I)

Tujuannya ke sini hanya satu, tapi (begitupun tujuanku)

Yeah, a little bit older, a black leather jacket

Yeah, sedikit lebih tua, jaket kulit hitam

A bad reputation, insatiable habits

Reputasi buruk, tak pernah puas

He was onto me, one look and I couldn't breathe, yeah

Dia mengejarku, sekali tatap dan aku tak bisa bernafas

I said, if he kissed me, I might let it happen (Oh)

Kubilang, jika dia menciumku, mungkin kan kubiarkan terjadi

I swear on my life that I've been a good girl (Oh)

Sumpah seumur hidup aku ini gadis baik-baik

Tonight, I don't wanna be her

Malam ini, aku tak ingin begitu