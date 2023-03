Chord Gitar Lagu Kau Tipu Aku - Kangen Band, Dapat Dimainkan dari Kunci Am

Grup band Kangen Band. Dalam artikel terdapat chord gitar dan lirik Lagu Kau Tipu Aku yang dinyanyikan Kangen Band, kunci gitar dapat dimainkan dari Am.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik Lagu Kau Tipu Aku yang dinyanyikan oleh grup musik Kangen Band.

Lagu Kau Tipu Aku dapat dimainkan dari kunci Am.

Lagu ini termuat dalam album Kangen Band, bertajuk Pujaan Hati.

Chord Gitar dan Lirik Lagu

Intro: Am F C G

Am F

betapa remuk jantungku

C

kau tipu aku..

G

kau tipu aku..

Am F

betapa sakit hatiku

C

kau buang aku..

G

kau buang aku..

Musik : Am F C G

Am F

ku tatap langit yang hitam

C

Saat menanti malam

G

kau pun tak kunjung datang

Am F

kau buat gelap pelangi

C

lalu kau datang lagi

G

membuat luka ini...

Reff:

Am

kau jangan mencoba untuk di sini

F

kau jangan mencoba untuk kembali

C

bila kau di sini...

G

biar ku yang pergi...

Am

kau tlah ingkari semua janjimu

F

kau tlah ingkari semua sumpahmu

C

sudah usai sudah..

G

cerita tentang kita..

Int. F C F Am C F

C G Am E F C Dm G

F

jangan pernah kau di sini

C

jangan pernah kau kembali

F

jangan pernah kau di sini

G

aa aaaa

Kembali ke : Reff [2x]

Am F

betapa remuk jantungku

C

kau tipu aku

G

kau tipu aku

