Terjemahan Lirik Lagu Set Me Free Pt.2 - Jimin BTS: Now, Set Me Free

TRIBUNNEWS.com - Jimin BTS telah merilis single terbarunya, Set Me Free Pt.2, pada Jumat (17/3/2023).

Single ini dirilis sebelum debut album solo Jimin BTS, FACE, pada 24 Maret 2023 mendatang.

Hingga Jumat pukul 17.35 WIB, video musik Set Me Free Pt.2 milik Jimin BTS telah ditonton lebih dari 5,6 juta kali.

Lagu Set Me Free Pt.2 mengisahkan tentang mengatasi kesedihan, rasa sakit, dan kekosongan batin.

Lewat lagu ini, Jimin BTS memamerkan vokal dan rap-nya.

Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Set Me Free Pt.2 milik Jimin BTS:

Set Me Free Pt.2 - Jimin BTS

I got a good time

Yeah, time to get mine

Hemaesseo, miro

Hennessy and night

I never stop, I never stop

Dasi repe-e-eat

I never stop, fuck all your opps

Finally free-e-e

Ah, yeah, ah, yeah

Kkeute meomchwo seon na

Not yet, not yet

Doraboji ana

Now, yeah, now, yeah

Naraga butterfly-y-y

Finally free-e-e

Look at me now (Me now)

Deo isang apado sumji ana

Michiji anki wihae michiryeoneun geot

Jinagan nareul wihae soneul deureo

Now, set me free-e-e

Set me free-e-e

Set me free-e-e

Set me free-e-e

Set me free-e-e

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

(Oh-eh-oh, oh-eh-oh) Set me free-e-e

I got feel low

Still nan miro

But I got no time to break soul

Just let me flow

Hey fool, just get out of my way

Shut up, fuck off

I'm on my way

Ah, yeah, ah, yeah

Sijakdoen naui primetime

Forget, forget

Gikkeoi ollata

Now, yeah, now, yeah

Naraga butterfly-y-y

Finally free

Look at me now

Nal biuseodo meomchuji ana

Michiji anki wihae michiryeoneun geot

Jinagan nareul wihae soneul deureo