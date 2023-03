Profil Lance Reddick, Pemeran Charon di Film John Wick yang Meninggal Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Lance Reddick, pemeran Charon dalam film John Wick yang meninggal dunia di usia 60 tahun pada Jumat (17/3/2023).

Lance Reddick lahir pada 31 Desember 1962 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat.

Ia terkenal berkat perannya di film hits seperti John Wick dan The Siege.

Lance Reddick berasal dari keluarga kaya.

Ayahnya seorang pengacara di AS, dikutip dari Biography.

Pada usia muda, Lance Reddick mengambil pelajaran piano dan bercita-cita menjadi komposer musik klasik.

Awalnya, ia berpikir menjadi aktor adalah hal yang tidak menarik.

Lance Reddick merupakan lulusan Eastman School of Music di University of Rochester dan mendapat gelar Bachelor of Music.

Pada 1980, Lance Reddick pindah ke Boston, Massachusetts untuk menempuh pendidikan di Yale School of Drama hingga tahun 1991, dikutip dari Famous People.

Ia lulus dengan gelar Master of Fine Arts.

Pada Juni 2011, Lance Reddick menikah dengan kekasih masa kecilnya, Stephanie Day.

Lance Reddick dalam film John Wick (instagram/thereallancereddick)

Karier

Lance Reddick pertama muncul di layar kaca melalui episode 'New York Undercover' pada tahun 1996.

Satu tahun kemudian, Lance Reddick tampil di telefilm 'What the Deaf Man Heard'.