Hal yang Membuat Boy William Kagum kepada Ayu Ting Ting, Singgung soal Single Mother

TRIBUNNEWS.COM - Presenter Boy William mengungkapkan hal yang membuat dirinya kagum kepada Ayu Ting Ting.

Boy William kini tengah diisukan dekat dengan Ayu Ting Ting.

Ditengah santernya isu kedekatannya itu, Boy William mengungkapkan hal yang membuat dirinya kagum kepada Ayu Ting Ting.

"Ayu seorang single mother yang bisa membesarkan anaknya dengan sangat amat baik," ujar Boy William dikutip dalam kanal YouTube Intens Investigasi pada Sabtu (18/3/2023).

Ayu Ting Ting juga disebut sebagai wanita yang tak pernah pantang menyerah dalam hal pekerjaan.

Boy William menyebut Ayu Ting Ting mengambil semua pekerjaan sebagai seorang artis.

"Sampai hari ini dia tetap kerja terus, kerja terus, program apapun di televisi dia selalu ambil demi keluarganya," ungkap Boy William.

Selain itu, Boy William kagum pada ketangguhan Ayu Ting Ting.

Menurut Boy William, Ayu Ting Ting bisa disebut dengan sebutan wanita kuat.

"Dia strong woman dan Ayu Ting Ting patut jadi idola Indonesia," kata Boy William.

Belakangan ini, Boy William sempat mengisyaratkan akan segera melangkah ke jenjang serius dengan Ayu Ting Ting.

Namun, Boy William mengaku seolah memberikan surprise untuk penggemarnya dengan Ayu Ting Ting.

"Kita lihat aja, let see what happen," ujar Boy William.

Ayah Rozak Ungkap Kriteria Calon Suami Ayu