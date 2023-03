Lagi-lagi Ungguli BLACKPINK, NewJeans Duduki Peringkat 1 Girl Group Brand Reputation di Maret 2023

TRIBUNNEWS.COM - Kesuksesan NewJeans kembali dibuktikan dengan bertengger di peringkat 1 girl group brand reputation.

NewJeans lagi-lagi mengungguli BLACKPINK yang menduduki peringakt dua.

Menurut The Korea Institute of Corporate Reputation, dikutip dari Soompi, Minggu (19/2/2023), New Jeans menempati peringkat pertama untuk nilai merek grup.

Peringkat ini berdasarkan brand reputation kategori girl group untuk bulan Maret 2023.

NewJeans telah mempertahankan posisi mereka di puncak tangga lagu dengan indeks nilai merek sebesar 5.851.068 poin.

Sementara, BLACKPINK di posisi kedua dengan indeks 5.069.149 poin.

Adapun kata kunci yang banyak dicari terkait NewJeans, di antaranya “endorsement model”, "Billboard", dan "OMG”.

Selain NewJeans dan BLACKPINK, berikut peringkat 30 besar brand reputasi kategori girl grup.

1. NewJeans

2. BLACKPINK

3. H1-KEY

4. IVE

5. (G)I-DLE

6. TWICE