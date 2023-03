Lirik Lagu dan Terjemahan Summer Is for Falling in Love – Sarah Kang: This Lightness Of Being

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah lirik lagu dan terjemahan Summer Is for Falling in Love yang dipopulerkan oleh Sarah Kang.

Lagu Summer Is for Falling in Love ini dirilis pada 31 Juli 2020.

Penyanyi sekaligus penulis lagu berdarah Korea-Amerika yang terkenal dengan perpaduan jazz, soul, pop, dan R&B.

Simak lirik lagu dan terjemahan Summer Is for Falling milik Sarah Kang berikut ini:

We could drive along an ocean reflecting the sun

Or make a bed of green atop a wide open scene

Under a canvas of blue

I would draw ever nearer to you

To feel the dew on your skin

That is how it would begin

For summer is for falling in love

We could stay out late until the sunset’s past eight

And the cotton candy haze mirrors the warmth of your gaze

Raise your glass to mine

And as we drink, we would lock eyes

So we could disregard the thought of ever having to part

For summer is for falling in love

This lightness of being

We both know to be fleeting

Like the last breath of a sunset

Right before the day is dead

But maybe the heat of today

Could keep even winter away

So I’ll remember your laugh

‘Cause nothing ever changes the fact

That summer is for falling in love

Summer is for falling in love

Terjemahan Indonesia

Kita bisa mengemudi di sepanjang lautan yang mencerminkan matahari

Atau membuat tempat tidur hijau di atas adegan terbuka lebar

Di bawah kanvas biru

Saya akan menggambar semakin dekat dengan Anda

Untuk merasakan embun di kulit Anda

Itulah yang akan dimulai

Untuk musim panas adalah untuk jatuh cinta

Kami bisa tetap terlambat sampai matahari terbenam melewati delapan

Dan cotton candy haze mencerminkan kehangatan tatapan Anda

Angkat gelas Anda ke tambang

Dan saat kita minum, kita akan mengunci mata

Jadi kita bisa mengabaikan pemikiran yang harus berpisah

Untuk musim panas adalah untuk jatuh cinta

Kehancuran keberadaan ini

Kami berdua tahu akan cepat

Seperti napas terakhir dari matahari terbenam

Tepat sebelum hari sudah mati

Tapi mungkin panas hari ini

Bisa terus berjalan musim dingin

Jadi saya akan ingat tawa Anda

Karena tidak ada yang mengubah fakta

Musim panas itu untuk jatuh cinta

Musim panas adalah untuk jatuh cinta

