Lirik Lagu dan Terjemahan One of a Kind - Sam Ock feat Sarah Kang: I Think That You Are Dope

Lirik Lagu dan Terjemahan One of a Kind - Sam Ock feat. Sarah Kang.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu 'One of a Kind' yang dipopulerkan oleh Sam Ock dan Sarah Kang, dilengkapi terjemahan Bahasa Indonesia.

Lagu tersebut, rilis pada 2020 lalu dalam sebuah album berjudul To Belonging.

Sam Ock dan Sarah Kang adalah seorang penyanyi asal Korea-Amerika.

Simak lirik lagu dan terjemahan One of a Kind milik Sam Ock dan Sarah Kang berikut ini:

You know what I think?

Kamu tau apa yang aku pikirkan?

I think that you are dope

Aku pikir kalau kamu keren

Like really dope, yeah

Sangat keren

They may disagree but I think you're something special

Mereka mungkin tidak setuju tetapi aku pikir kamu adalah sesuatu yang spesial

They might disagree but I think you're something new

Mereka mungkin tidak setuju tetapi aku pikir kamu adalah sesuatu yang baru