Sempat Dinyatakan Positif Covid-19, Lee Jeno NCT Dream Bagikan Kabar Telah Sembuh

TRIBUNNEWS.COM - Member boyband Korea Selatan, NCT Dream, Lee Jeno dikabarkan telah membaik dan menyelesaikan karantina mandiri.

Sebelumnya, Lee Jeno disebut positif Covid-19 sepulang dari menggelar konser di Thailand yang selesai pada 12 Maret 2023 lalu.

Melalui layanan berbayar milik SM Entertainment, Lysn Bubble, Lee Jeno membagikan kabar bahagia itu.

Mengutip Twitter @LeeJeno_IDN, Jeno mengabarkan pada penggemar, dirinya telah sembuh dari Covid-19.

"Hai, sudah lama tidak bertemu ya,

Karantinanya sudah selesai

Badanku sudah membaik sekarang

"Aku ingin mengatakan kalau akau masih di sini dan baik-baik saja," bunyi pesan Jeno, dikutip pada Senin (20/3/2023).

Jeno juga mengirimkan swafotonya bersamaan dengan pesan itu.

Pesan Bubble itu pun menyebar lintas platform media sosial, termasuk di Instagram fans club NCT di Indonesia, @nct_indonesia.

Kabar sehatnya Jeno itu pun bagai membawa angin segar untuk penggemarnya.

Lee Jeno NCT Dream mengabarkan dirinya telah sembuh dari Covid-19. (Instagram @nct_indonesia)

