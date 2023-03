Yes I Do Gandeng Maliq & D’essentials Beri Kejutan di Pesta Pernikahan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasiolan Eko P Gultom



TRIBUNNEWS.COM - Grup musik Maliq & D’essentials membuat kejutan di sebuah pesta pernikahan. Kejutan dari grup musik beraliran jazz dan soul itu merupakan hasil kolaborasi dengan Yes I Do, platform di Indonesia yang mengusung tema one stop wedding solutions.

Adalah pesta pernikahan pasangan Aldo dan Rizka yang menjadi momen pemberian kejutan dari hasil kolaborasi tersebut.

Menyanyikan lagu hitsnya seperti Dia, Pilihanku, dan Senja Teduh Pelita, Maliq & D’essentials sukses membuat pasangan pengantin dan tamu yang hadir ikut bernyanyi dan berdansa bersama mengikuti irama lagu.

“Terima kasih Yes I Do karena kita udah dibantuin hari ini, orang-orangnya semua sat set sat set. Mantap, lanjutkan! Terima kasih Yes I Do”, ujar Aldo dan Rizka, pasangan yang melangsungkan pernikahan dalam keterangan tertulis dikutip pada Senin (20/3/2023).

Menurut lead Yes I Do, Risya Syafira, bicara tentang pesta pernikahan, calon pengantin pasti merasa kesulitan untuk menentukan tempat, tema apa yang diinginkan, dan siapa penyanyi yang akan hadir untuk memeriahkan acaranya dengan budget yang terjangkau.

Lantaran hal itu, kata dia, pihaknya hanya berusaha untuk merancang pernikahan impian dengan berbagai adat dan tema sesuai keinginan para klien.

“Nikah jadi mudah adalah tagline yang kami terapkan di Yes I Do. Tujuan kami sendiri untuk mengadakan pesta pernikahan impian klien dengan praktis, budget terjangkau, namun tetap sesuai dengan konsep yang diinginkan," katanya.

Tiga produk yang dipromosikan oleh Yes I Do yaitu Wedding Packages, Digital Invitation, serta Marketplace, yang dapat dimanfaatkan oleh para calon pengantin untuk menggelar pesta pernikahan.

Di sisi lain, tingginya biaya hidup serta mobilitas di kota besar membuat banyak orang menunda pernikahan.

Mereka tak cukup dana untuk menyelenggarakan atau juga tak cukup waktu untuk mempersiapkan hari impiannya tersebut.

Namun, baru-baru ini Aldo dan Rizki, pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan menceritakan hal berbeda terkait pernikahannya yang mudah dan murah. Suatu hal yang diharapkan banyak orang.

"Kami beruntung bisa melangsungkan pernikahan dengan mudah dan gak mahal, semua seperti yang kami rencanakan, kami sangat senang," kata pengantin pria, Aldo.

Wedding Planner & Organizer Lead Yes I Do, Risya Syafira menjelaskan, pihaknya mengusung 'Nikah Jadi Mudah' dan berupaya membantu para klien untuk mewujudkan pesta impian dengan budget terjangkau dan sesuai konsep yang diinginkan," ungkap

Syafira menuturkan bahwasanya ia telah bekerjasama dengan berbagai vendor yang telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun dan dikenal karena profesionalitasnya di Indonesia.

"Pernikahan adalah momen yang amat penting, tentunya mereka ingin mengundang sebanyak-banyaknya keluarga dan kerabat terdekat untuk menikmati hari bahagia ini. Untuk itu, kami berupaya mengakomodir keinginan ini dengan pelayanan dan hasil yang berkualitas," kata Syafira.