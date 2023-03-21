Lirik Lagu
Lirik Lagu dan Terjemahan Archetype - Omar Apollo: You're The Only One That Knows Me
Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan Archetype yang dipopulerkan oleh penyanyi Omar Apollo.
Penulis:
Rinanda DwiYuliawati
Editor:
Salma Fenty
Tangkapan layar kanal YouTube Omar Apollo
Lirik lagu dan terjemahan Archetype-Omar Apollo
TRIBUNNEWS.COM - Lagu yang berjudul Archetype ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Omar Apollo.
Karyanya yang satu ini dirilis pertama kali pada tanggal 15 Juli 2022.
Sejak awal perilisanya, lagu dan video liriknya sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.
Dalam kurun waktu 8 jam sejak perilisannya, video tersebut sudah diputar lebih dari 5,2 ribu kali dalam akun YouTube resmi miliknya.
Berikut ini adalah Lirik Lagu ‘Archetype’ milik Omar Apollo, lengkap dengan terjemahannya:
There's a lot of boys in California
They don't get along
Like you and I
(Ooh)
So pretty that you're kil me softly (Ooh-ooh-ooh)
If you were to leave me
If I were to die
You know I really wanna risk it all (Ooh-ooh-ooh)
Kiss my collarbone
Sumber: TribunSolo.com
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