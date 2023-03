Lirik Lagu dan Terjemahan Archetype - Omar Apollo: You're The Only One That Knows Me

TRIBUNNEWS.COM - Lagu yang berjudul Archetype ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh Omar Apollo.

Karyanya yang satu ini dirilis pertama kali pada tanggal 15 Juli 2022.

Sejak awal perilisanya, lagu dan video liriknya sudah bisa dinikmati di berbagai platform musik digital.

Dalam kurun waktu 8 jam sejak perilisannya, video tersebut sudah diputar lebih dari 5,2 ribu kali dalam akun YouTube resmi miliknya.

Berikut ini adalah Lirik Lagu ‘Archetype’ milik Omar Apollo, lengkap dengan terjemahannya:

There's a lot of boys in California

They don't get along

Like you and I

(Ooh)

So pretty that you're kil me softly (Ooh-ooh-ooh)

If you were to leave me

If I were to die

You know I really wanna risk it all (Ooh-ooh-ooh)

Kiss my collarbone