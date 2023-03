Momen Rose BLACKPINK Nonton Konser Harry Styles, Ditemani Jennie hingga Dirangkul Pelantun As It Was

TRIBUNNEWS.COM - Rose BLACKPINK bagikan momen nonton konser penyanyi asal Inggris, Harry Styles.

Momen Rose BLACKPINK nonton konser Harry Styles dibagikan melalui Instagram pribadinya, @roses_are_rosie, Senin (2/3/2023).

Untuk diketahui, Harry Styles menggelar konser bertajuk Love On Tour di KSPO Dome, Korea Selatan pada 20 Maret 2023.

Tidak sendirian, Rose turut ditemani oleh rekannya, Jennie yang ikut menonton konser.

Terlihat Rose menikmati gelaran konser Harry Styles hingga ikut bernyanyi bersama.

Rose pun membagikan momennya bernyanyi hingga berjoget saat momen Harry Styles menyanyikan lagu As It Was.

Pemilik nama Park Chae Young itu menyorot Jennie yang berada di sampingnya.

Hingga turut menandai akun Instagram Jennie

"@harrystyles (bendere Korea Selatan),"

"W/ @jennierubyjane (emoji love)," tulis Rose.

Pada unggahan berikutnya, Rose berbagi foto bersama Harry Styles di belakang panggung.

Dalam foto, Rose tampak tersenyum ke arah kamera.

Sementara, Harry Styles merangkul pundak Rose.

Lewat caption, Jennie mengucapkan terima kasih karena sudah mengadakan konser di Korea Selatan.